В Хасавюрте лев гуляет по улицам со сворой бродячих собак

В социальных сетях появилась видеозапись, в которой лев гуляет по улицам Хасавюрта со стаей бездомных псов.

Никто точно не уверен, как хищник там оказался и почему он разгуливает по городу без присмотра.

В комментариях к ролику постоянные посетители социальных сетей высказывают самые различные предложения. Большая часть сходится во мнении, что кому-то из местного населения захотелось завести у себя дома льва, но в конечном итоге, не совладав с хлопотами, которые связаны с уходом за зверем, хищника выставили на улицу.

Что примечательно, лев ходил по городу совсем расслабленно, не проявляя никакой агрессии. В республиканском МВД сообщили, что разберутся со сложившимся положением дел и узнают, как лев попал на улицы Хасавюрта.