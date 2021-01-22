ЗАМАНА - В Хасавюрте лев гуляет по улицам со сворой бродячих собак

В Хасавюрте лев гуляет по улицам со сворой бродячих собак

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22 января, 2021. Пятница 08:20
В Хасавюрте лев гуляет по улицам со сворой бродячих собак

В социальных сетях появилась видеозапись, в которой лев гуляет по улицам Хасавюрта со стаей бездомных псов.

В Хасавюрте лев гуляет по улицам со сворой бродячих собак
Происшествия

Никто точно не уверен, как хищник там оказался и почему он разгуливает по городу без присмотра.

В комментариях к ролику постоянные посетители социальных сетей высказывают самые различные предложения. Большая часть сходится во мнении, что кому-то из местного населения захотелось завести у себя дома льва, но в конечном итоге, не совладав с хлопотами, которые связаны с уходом за зверем, хищника выставили на улицу.

Что примечательно, лев ходил по городу совсем расслабленно, не проявляя никакой агрессии. В республиканском МВД сообщили, что разберутся со сложившимся положением дел и узнают, как лев попал на улицы Хасавюрта.

 

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взяты из открытых источников
 

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