По данным Следственного Комитета, юноша, на почве появившейся личной неприязни, нанес огромное количество ударов ножиком и топором в разные части тела собственной 56-летней мамы, в результате чего пострадавшая умерла на месте. В ходе проведения допроса он сообщил, что расправился с ней «за предательство». По данному факту возбуждено уголовное дело.
В Дагестане задержан мужчина, подозреваемый в убийстве матери
- Автор Хадижат
- 22 января, 2021. Пятница 00:38
24-летний житель Дербентского района заподозрен в жестоком убийстве собственной мамы.