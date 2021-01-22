В Дагестане задержан мужчина, подозреваемый в убийстве матери

По данным Следственного Комитета, юноша, на почве появившейся личной неприязни, нанес огромное количество ударов ножиком и топором в разные части тела собственной 56-летней мамы, в результате чего пострадавшая умерла на месте. В ходе проведения допроса он сообщил, что расправился с ней «за предательство». По данному факту возбуждено уголовное дело.