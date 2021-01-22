ЗАМАНА - В Дагестане задержан мужчина, подозреваемый в убийстве матери

В Дагестане задержан мужчина, подозреваемый в убийстве матери

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22 января, 2021. Пятница 00:38
В Дагестане задержан мужчина, подозреваемый в убийстве матери

24-летний житель Дербентского района заподозрен в жестоком убийстве собственной мамы.

По данным Следственного Комитета, юноша, на почве появившейся личной неприязни, нанес огромное количество ударов ножиком и топором в разные части тела собственной 56-летней мамы, в результате чего пострадавшая умерла на месте. В ходе проведения допроса он сообщил, что расправился с ней «за предательство». По данному факту возбуждено уголовное дело.

 

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