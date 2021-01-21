ЗАМАНА - В Табасаранском районе из мечети украли деньги

В Табасаранском районе из мечети украли деньги

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21 января, 2021. Четверг 11:26
В Табасаранском районе из мечети украли деньги

19 января в отделение полиции Табасаранского района поступило заявление сразу о двух кражах, совершенных в мечетях: Хучни и Хурик. В общей сложности, злоумышленники похитили из ящиков для пожертвований 33 тысячи рублей.

В Табасаранском районе из мечети украли деньги
Происшествия

Сотрудники правоохранительных органов выехали на места преступлений и произвели процессуальные мероприятия, по итогам которых были установлены подозреваемые: 18-летний житель Дербента и 21-летний житель Магарамкентского района. Злоумышленники сразу после совершения кражи покинули республику, вылетев в Москву. Принимаются меры по их задержанию.

 

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