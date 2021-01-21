ЗАМАНА - В СКФО ликвидировали 35 майнинг-ферм

В СКФО ликвидировали 35 майнинг-ферм

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21 января, 2021. Четверг 09:04
В СКФО ликвидировали 35 майнинг-ферм

«Россети Северный Кавказ» остановили 35 случаев неучтенного использования электрической энергии майнинг-фермами за 2019 и 2020 год.

В СКФО ликвидировали 35 майнинг-ферм
Происшествия

Размер похищенного, по оценке профессионалов «Россетей», составил свыше 45 млн кВт·ч электрической энергии. Цена «похищенных» майнерами киловатт-часов превосходит 230 млн руб.

Как сообщили в пресс-центре, наибольшее количество майнеров было установлено в Республике Дагестан 24 случая кражи энергии на сумму 90,4 млн руб. Еще 7 установленных фактов на сумму 138 млн руб. было зафиксировано в Республике Ингушетия. В компании упомянули, что неучтенное потребление энергоресурса приводит к перепадам напряжения и может стать причиной нарушений в работе энергообъектов.

 

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