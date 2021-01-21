В СКФО ликвидировали 35 майнинг-ферм

Размер похищенного, по оценке профессионалов «Россетей», составил свыше 45 млн кВт·ч электрической энергии. Цена «похищенных» майнерами киловатт-часов превосходит 230 млн руб.

Как сообщили в пресс-центре, наибольшее количество майнеров было установлено в Республике Дагестан 24 случая кражи энергии на сумму 90,4 млн руб. Еще 7 установленных фактов на сумму 138 млн руб. было зафиксировано в Республике Ингушетия. В компании упомянули, что неучтенное потребление энергоресурса приводит к перепадам напряжения и может стать причиной нарушений в работе энергообъектов.