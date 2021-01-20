Фигурантами уголовного производства стали гендиректор строительной компании и экс-главврач центральной районной больницы.
По версии Следственного Комитета, с 2015 по 2017 год подозреваемые методом внесения заранее недостоверных данных в официальные документы об окончании ремонта в медучреждении, также завысив объемы выполненных работ, похитили бюджетные средства в размере свыше девяти миллионов рублей.
В отношении гендиректора строительной организации и экс-главврача Шамильской центральной районной больницы открыто уголовно-процессуальное производство.