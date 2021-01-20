ЗАМАНА - В Дагестане бывший главврач подозревается в хищении 9 миллионов рублей

В Дагестане бывший главврач подозревается в хищении 9 миллионов рублей

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20 января, 2021. Среда 10:10
В Дагестане бывший главврач подозревается в хищении 9 миллионов рублей

Следственными органами открыто уголовно-процессуальное производство в связи с хищением бюджетных средств в размере свыше 9 миллионов рублей. Инцидент произошел при ремонтных работах ЦРБ Шамильского района, - сообщает РИА "Дагестан".

В Дагестане бывший главврач подозревается в хищении 9 миллионов рублей
Происшествия

Фигурантами уголовного производства стали гендиректор строительной компании и экс-главврач центральной районной больницы.

По версии Следственного Комитета, с 2015 по 2017 год подозреваемые методом внесения заранее недостоверных данных в официальные документы об окончании ремонта в медучреждении, также завысив объемы выполненных работ, похитили бюджетные средства в размере свыше девяти миллионов рублей.

В отношении гендиректора строительной организации и экс-главврача Шамильской центральной районной больницы открыто уголовно-процессуальное производство.

 

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