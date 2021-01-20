В Дагестане бывший главврач подозревается в хищении 9 миллионов рублей

Автор Хадижат

Следственными органами открыто уголовно-процессуальное производство в связи с хищением бюджетных средств в размере свыше 9 миллионов рублей. Инцидент произошел при ремонтных работах ЦРБ Шамильского района, - сообщает РИА "Дагестан".