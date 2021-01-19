В Дагестане мужчина был вынужден заплатить долг по алиментам в 700 тысяч рублей

Житель села Касумкент 1974 года рождения уклонялся от выплаты алиментов на содержание ребенка, иск о взыскании денежных средств находился на исполнении в Отделении судебных приставов.

В результате безответственного отношения должника к своим обязательствам, сумма долга по алиментам составила 700 тысяч рублей. В ходе проведения очередной проверки имущественного положения должника, судебный пристав исполнитель выяснил, что им была приобретена квартире в столице республики.

На проведение регистрационных действий с данной недвижимостью был наложен запрет, что стало причиной того, что должник погасил всю сумму долга по алиментам в полном объёме.