Полицейские обнаружили в Кумторкалинском районе подпольную лабораторию по выращиванию конопли

По данному факту были проведены необходимые оперативно-разыскные мероприятия. При обыске дома подозреваемого сотрудниками правоохранительным органов было обнаружено помещение, в котором находилась мини-лаборатория по выращиванию конопли. Для “наркотической травы” были созданы тепличные условия. Комната была оборудована специальным оборудованием, стимулирующими рост наркотического вещества: светодиодными лампами, вентилятором, таймером включения электричества», сообщает РИА «Дагестан". В комнате находились 14 горшков с растением.

На данный момент фигуранту дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Идет расследование.