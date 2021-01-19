ЗАМАНА - Полицейские обнаружили в Кумторкалинском районе подпольную лабораторию по выращиванию конопли

Полицейские обнаружили в Кумторкалинском районе подпольную лабораторию по выращиванию конопли

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19 января, 2021. Вторник 10:32
Полицейские обнаружили в Кумторкалинском районе подпольную лабораторию по выращиванию конопли

Сотрудниками отделения полиции была получена информация о том, что 57-летний житель селения Коркмаскала Кумторкалинского района занимается выращиванием наркотического средства «марихуана».

По данному факту были проведены необходимые оперативно-разыскные мероприятия. При обыске дома подозреваемого сотрудниками правоохранительным органов было обнаружено помещение, в котором находилась мини-лаборатория по выращиванию конопли. Для “наркотической травы” были созданы тепличные условия. Комната была оборудована специальным оборудованием, стимулирующими рост наркотического вещества: светодиодными лампами, вентилятором, таймером включения электричества», сообщает РИА «Дагестан". В комнате находились 14 горшков с растением.
На данный момент фигуранту дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Идет расследование.

 

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