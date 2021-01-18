По имеющимся сведениям, во время схода лавины там могли находиться от 4 до 12 человек.
Согласно имеющимся сведениям, сход лавины был вызван принудительно.
Под лавиной, сошедшей в Домбае, могло оказаться до 12 человек
- Автор Хадижат
- 18 января, 2021. Понедельник 15:27
Лавина, сошедшая на горнолыжную трассу «Домбай» оставила под снегом два пункта проката проката горнолыжного снаряжения, также повреждено кафе, - сообщает ТАСС.
По имеющимся сведениям, во время схода лавины там могли находиться от 4 до 12 человек.
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