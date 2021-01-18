ЗАМАНА - Под лавиной, сошедшей в Домбае, могло оказаться до 12 человек

Под лавиной, сошедшей в Домбае, могло оказаться до 12 человек

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18 января, 2021. Понедельник 15:27
Под лавиной, сошедшей в Домбае, могло оказаться до 12 человек

Лавина, сошедшая на горнолыжную трассу «Домбай» оставила под снегом два пункта проката проката горнолыжного снаряжения, также повреждено кафе, - сообщает ТАСС.

Под лавиной, сошедшей в Домбае, могло оказаться до 12 человек
Происшествия

По имеющимся сведениям, во время схода лавины там могли находиться от 4 до 12 человек.
Согласно имеющимся сведениям, сход лавины был вызван принудительно.

 

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