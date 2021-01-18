Под лавиной, сошедшей в Домбае, могло оказаться до 12 человек

Автор Хадижат

Лавина, сошедшая на горнолыжную трассу «Домбай» оставила под снегом два пункта проката проката горнолыжного снаряжения, также повреждено кафе, - сообщает ТАСС.