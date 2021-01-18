ЗАМАНА - В Махачкале 80-летний пешеход скончался в результате ДТП

В Махачкале 80-летний пешеход скончался в результате ДТП

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18 января, 2021. Понедельник 09:03
В Махачкале 80-летний пешеход скончался в результате ДТП

В Махачкале, 16 января, в 17:25, на проспекте И. Шамиля, 40-летний местный житель, управляя автомашиной марки "ВАЗ-21102", сбил человека.

В Махачкале 80-летний пешеход скончался в результате ДТП
Происшествия

Потерпевшим стал 80-летний уроженец Гунибского района, переходивший в дождливую погоду проезжую часть дороги в неустановленном для этогоместе.
От приобретенных травм пешеход скончался при перевозке в Центральную больницу Махачкалы.

 

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