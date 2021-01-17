В результате происшествия, водитель и пассажир автомобиля погибли. По сообщению пресс-центра МВД Дагестана, ранее погибшие числились в оперативных сводках правоохранительных органов как пропавшие.
В Дагестане автомобиль сорвался в обрыв, погибли два человека
- Автор Хадижат
- 17 января, 2021. Воскресенье 08:23
В Лакском районе Республики Дагестан легковая машина сорвалась в пропасть. В автомобиле находились два человека. Падение произошло с тридцати метровой высоты.
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