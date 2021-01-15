ЗАМАНА - В Махачкале задержаны подозреваемые в нападении на таксиста

В Махачкале задержаны подозреваемые в нападении на таксиста

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15 января, 2021. Пятница 14:13
В Махачкале задержаны подозреваемые в нападении на таксиста

Работники правоохранительных органов в Махачкале задержали двоих подозреваемых в совершении разбойного нападения на работника такси, - сообщает РИА "Дагестан". 

В отделение полиции Махачкалы по Кировскому району обратился 23-летний местный житель. По его словам, месяц назад, ночью, получив заказ от диспетчера он забрал клиентов, один из которых оказался его старым знакомым.
Далее пассажиры, угрожая ему чем-то напоминающим пистолет завладели его мобильным устройством, цена которого составляет 11 тысяч рублей.
По подозрению в совершении разбоя доставлены в отдел двое махачкалинцев. В содеянном они сознались.
По данному факту открыто уголовно-процессуальное производство по статье "Разбой".

 

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