В отделение полиции Махачкалы по Кировскому району обратился 23-летний местный житель. По его словам, месяц назад, ночью, получив заказ от диспетчера он забрал клиентов, один из которых оказался его старым знакомым.
Далее пассажиры, угрожая ему чем-то напоминающим пистолет завладели его мобильным устройством, цена которого составляет 11 тысяч рублей.
По подозрению в совершении разбоя доставлены в отдел двое махачкалинцев. В содеянном они сознались.
По данному факту открыто уголовно-процессуальное производство по статье "Разбой".
В Махачкале задержаны подозреваемые в нападении на таксиста
- Автор Хадижат
- 15 января, 2021. Пятница 14:13
Работники правоохранительных органов в Махачкале задержали двоих подозреваемых в совершении разбойного нападения на работника такси, - сообщает РИА "Дагестан".
В отделение полиции Махачкалы по Кировскому району обратился 23-летний местный житель. По его словам, месяц назад, ночью, получив заказ от диспетчера он забрал клиентов, один из которых оказался его старым знакомым.
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