ЗАМАНА - Житель Дагестана задержан по подозрению в краже драгоценностей

Житель Дагестана задержан по подозрению в краже драгоценностей

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15 января, 2021. Пятница 12:09
Житель Дагестана задержан по подозрению в краже драгоценностей

Житель Карабудахкентского района задержан по подозрению в краже драгоценностей стоимостью примерно в полмиллиона рублей, - сообщает РИА «Дагестан».

Житель Дагестана задержан по подозрению в краже драгоценностей
Происшествия

12 января в ОМВД России повороту Каспийску обратился 31-летний местный житель и сообщил, что со второго по шестое января текущего года из его личного дома исчезли ювелирные изделия на сумму 472 тысячи рублей.

Сотрудниками правоохранительных органов был задержан 33-летний житель Карабудахкентского района. Мужчина подтвердил, что вел наблюдение за обозначенным домом и прокравшись, похитил драгоценности. В процессе проведения обыска сотрудники правоохранительных органов изъяли сумму, которую мужчина еще не успел израсходовать на личные нужды и часть ювелирных изделий.
По данному факту возбуждено уголовно-процессуальное производство по статье "Кража".

 

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