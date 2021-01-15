Житель Дагестана задержан по подозрению в краже драгоценностей

12 января в ОМВД России повороту Каспийску обратился 31-летний местный житель и сообщил, что со второго по шестое января текущего года из его личного дома исчезли ювелирные изделия на сумму 472 тысячи рублей.

Сотрудниками правоохранительных органов был задержан 33-летний житель Карабудахкентского района. Мужчина подтвердил, что вел наблюдение за обозначенным домом и прокравшись, похитил драгоценности. В процессе проведения обыска сотрудники правоохранительных органов изъяли сумму, которую мужчина еще не успел израсходовать на личные нужды и часть ювелирных изделий.

По данному факту возбуждено уголовно-процессуальное производство по статье "Кража".