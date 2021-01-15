В Дербенте задержаны две подозреваемые в транспортировке и сбыте героина

Дамы приехали из города Москва в целях совершения на территории Дербента большого количества «закладок». При проверке гостиничного номера подозреваемых, в холодильной камере найдено и конфисковано 10 полиэтиленовых свертков с героином общим весом больше 7 гр. В процессе личного досмотра одной из них, в кармане куртки найдено и конфисковано 30 свертков с наркотическим средством весом 31,58 гр, обмотанных липкой лентой. В кошельке иной подозреваемой найдено и конфисковано 150 свертков наркотического вещества общим весом 136 гр.

В процессе разбирательства злоумышленницы подтвердили, что действовали под управлением «наставника», который заблаговременно сказал адреса, где нужно совершить «закладки».