В Дагестане за нарушение противоэпидемиологических мер руководство банкетного зала ответит в суде

Подчеркнем, это уже не первый раз, когда администрацией банкетного зала игнорируется запрет на проведение массовых развлекательных мероприятий. До этого, в канун нового года, специалистами контрольного учреждения уже было отменено праздничное концертное мероприятие. На этот раз, в связи с неоднократным нарушением противоэпидемиологических мер, деятельность банкетного зала "Ванесса" будет рассматриваться в суде. Уточним, что всего за период с 27 декабря 2020 г. по 12 января 2021 проверено 315 объектов общественного питания (рестораны, банкетные залы, кафе) и 8 детских клубов. Нарушение ограничений установлено на пяти объектах: ресторан «Камелот», кафе «Калинка» (г. Кизилюрт) и банкетные залы «Ванесса», "София" (г. Дербент) и "Версаль" (г. Кизляр).