ЗАМАНА - Более 100 человек обратились к медикам с отравлением в Буйнакске

Более 100 человек обратились к медикам с отравлением в Буйнакске

Автор
14 января, 2021. Четверг 14:36
Более 100 человек обратились к медикам с отравлением в Буйнакске

Количество обратившихся к медикам с отравлением в дагестанском Буйнакске возросло до 115, из них 83 человека направлены в больницу, -  сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городской мэрии. 

Более 100 человек обратились к медикам с отравлением в Буйнакске
Происшествия

Их состояние медики оценивают как легкой и средней степени тяжести. Уточним, что за прошедшие сутки, в Буйнакске выписались 26 человек, из них 16 детей.

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top