Их состояние медики оценивают как легкой и средней степени тяжести. Уточним, что за прошедшие сутки, в Буйнакске выписались 26 человек, из них 16 детей.
Более 100 человек обратились к медикам с отравлением в Буйнакске
- Автор Хадижат
- 14 января, 2021. Четверг 14:36
Количество обратившихся к медикам с отравлением в дагестанском Буйнакске возросло до 115, из них 83 человека направлены в больницу, - сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городской мэрии.
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