Более 100 человек обратились к медикам с отравлением в Буйнакске

Автор Хадижат

Количество обратившихся к медикам с отравлением в дагестанском Буйнакске возросло до 115, из них 83 человека направлены в больницу, - сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городской мэрии.