В Дербенте мошенник обещал женщине найти ее объявленного погибшим сына за миллион рублей

Сотрудниками полиции в Дербенте задержан мошенник, обманувший более чем на миллион рублей мать пропавшего сына, - сообщает пресс-служба МВД региона.

В 2017 году, узнав, что пропавший сын женщины признан погибшим, воспользовавшись ситуацией, злоумышленник вошел в доверие убитой горем женщины и представившись должностным лицом, сообщил, что ее сын жив и находится в местах лишения свободы. Он пообещал женщине вытащить сына из тюрьмы за определенную плату.

Женщина, поверив в то, что поможет сыну вернуться домой, перевела аферисту более одного миллиона рублей. Завладев деньгами, мужчина перестал выходить на связь.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейским удалось обнаружить и задержать мошенника. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».