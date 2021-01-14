61-летний водитель «Лады-приоры», как выяснили сотрудники, находился за рулем в момент остановки в состоянии наркотического опьянения. По данным управления, на территории республики Карачаево-Черкесия зарегистрированы злостные нарушители ПДД, имеющие от пятидесяти до пятисот неоплаченных штрафов за нарушение ПДД. Для повышения транспортной дисциплины, автоинспекторы проводят совместные рейды с сотрудниками федеральной службы судебных приставов.
В Карачаево-Черкесии задержали водителя с 466 неоплаченными штрафами
- Автор Хадижат
- 14 января, 2021. Четверг 00:42
Сотрудники ГИБДД Карачаево-Черкесии задержали автомобилиста, на счету которого скопилось 466 неоплаченных штрафов за нарушения ПДД, сообщает ТАСС.
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