В Карачаево-Черкесии задержали водителя с 466 неоплаченными штрафами

61-летний водитель «Лады-приоры», как выяснили сотрудники, находился за рулем в момент остановки в состоянии наркотического опьянения. По данным управления, на территории республики Карачаево-Черкесия зарегистрированы злостные нарушители ПДД, имеющие от пятидесяти до пятисот неоплаченных штрафов за нарушение ПДД. Для повышения транспортной дисциплины, автоинспекторы проводят совместные рейды с сотрудниками федеральной службы судебных приставов.