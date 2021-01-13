В Буйнакске проходит заседание оперштаба в связи с массовым отравлением

Заседание штаба проходит под руководством врио министра здравоохранения РД Татьяны Беляевой и главы города Исламудина Нургудаева, - сообщает "Дагестанская правда".

Руководство администрации города обращается к горожанам с просьбой при малейшем обнаружении вышеназванных симптомов обращаться к врачу или вызывать бригаду скорой медицинской помощи.

Для помощи в сложившейся ситуации в Буйнакск направлена бригада специалистов минздрава республики, эпидемиологи и инфекционисты Республиканского центра инфекционных болезней. Также для выяснения обстоятельств отравления в город прибыл главный санитарный врач республики Николай Павлов.