Заседание штаба проходит под руководством врио министра здравоохранения РД Татьяны Беляевой и главы города Исламудина Нургудаева, - сообщает "Дагестанская правда".
Руководство администрации города обращается к горожанам с просьбой при малейшем обнаружении вышеназванных симптомов обращаться к врачу или вызывать бригаду скорой медицинской помощи.
Для помощи в сложившейся ситуации в Буйнакск направлена бригада специалистов минздрава республики, эпидемиологи и инфекционисты Республиканского центра инфекционных болезней. Также для выяснения обстоятельств отравления в город прибыл главный санитарный врач республики Николай Павлов.
В Буйнакске проходит заседание оперштаба в связи с массовым отравлением
- Автор Хадижат
- 13 января, 2021. Среда 00:09
По словам главврача Центральной городской больницы Магомеда Магомедова, у всех поступающих детей одинаковые признаки недомогания: высокая температура, жидкий стул, тошнота и головная боль.
Заседание штаба проходит под руководством врио министра здравоохранения РД Татьяны Беляевой и главы города Исламудина Нургудаева, - сообщает "Дагестанская правда".
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