ЗАМАНА - В Буйнакске проходит заседание оперштаба в связи с массовым отравлением

В Буйнакске проходит заседание оперштаба в связи с массовым отравлением

Автор
13 января, 2021. Среда 00:09
В Буйнакске проходит заседание оперштаба в связи с массовым отравлением

По словам главврача Центральной городской больницы Магомеда Магомедова, у всех поступающих детей одинаковые признаки недомогания: высокая температура, жидкий стул, тошнота и головная боль.

В Буйнакске проходит заседание оперштаба в связи с массовым отравлением
Происшествия

Заседание штаба проходит под руководством врио министра здравоохранения РД Татьяны Беляевой и главы города Исламудина Нургудаева, - сообщает "Дагестанская правда".
Руководство администрации города обращается к горожанам с просьбой при малейшем обнаружении вышеназванных симптомов обращаться к врачу или вызывать бригаду скорой медицинской помощи.
Для помощи в сложившейся ситуации в Буйнакск направлена бригада специалистов минздрава республики, эпидемиологи и инфекционисты Республиканского центра инфекционных болезней. Также для выяснения обстоятельств отравления в город прибыл главный санитарный врач республики Николай Павлов.

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top