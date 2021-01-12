Самому взрослому из поступивших тринадцать лет, самому младшему два года. У всех поступивших пациентов наблюдается повышенная температура, тошнота, расстройство кишечника. В городе проводятся оперативные мероприятия по выявлению источника отравления, произведен забор со всех источников питьевой воды и направлен на экспертизу.
Городская администрация призывает жителей Буйнакска воздержаться от употребления питьевой воды из под крана до получения результатов анализа воды.
Тридцать детей поступило в Буйнакскую больницу с признаками отравления
- Автор Хадижат
- 12 января, 2021. Вторник 19:54
Сегодня в детскую больницу Буйнакска поступило 30 детей с признаками пищевого отравления легкой и средней тяжести, - сообщает «Дагестанская правда».
Самому взрослому из поступивших тринадцать лет, самому младшему два года. У всех поступивших пациентов наблюдается повышенная температура, тошнота, расстройство кишечника. В городе проводятся оперативные мероприятия по выявлению источника отравления, произведен забор со всех источников питьевой воды и направлен на экспертизу.
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