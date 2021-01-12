Тридцать детей поступило в Буйнакскую больницу с признаками отравления

Самому взрослому из поступивших тринадцать лет, самому младшему два года. У всех поступивших пациентов наблюдается повышенная температура, тошнота, расстройство кишечника. В городе проводятся оперативные мероприятия по выявлению источника отравления, произведен забор со всех источников питьевой воды и направлен на экспертизу.

Городская администрация призывает жителей Буйнакска воздержаться от употребления питьевой воды из под крана до получения результатов анализа воды.