ЗАМАНА - Тридцать детей поступило в Буйнакскую больницу с признаками отравления

Тридцать детей поступило в Буйнакскую больницу с признаками отравления

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12 января, 2021. Вторник 19:54
Тридцать детей поступило в Буйнакскую больницу с признаками отравления

Сегодня в детскую больницу Буйнакска поступило 30 детей с признаками пищевого отравления легкой и средней тяжести, - сообщает «Дагестанская правда».

Тридцать детей поступило в Буйнакскую больницу с признаками отравления
Происшествия

Самому взрослому из поступивших тринадцать лет, самому младшему два года. У всех поступивших пациентов наблюдается повышенная температура, тошнота, расстройство кишечника. В городе проводятся оперативные мероприятия по выявлению источника отравления, произведен забор со всех источников питьевой воды и направлен на экспертизу.
Городская администрация призывает жителей Буйнакска воздержаться от употребления питьевой воды из под крана до получения результатов анализа воды.

 

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