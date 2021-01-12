Экс-начальник управления соцзащиты Дербентского района подозревается в хищении более 800 тысяч рублей

Получены сведения, что с января 2015 года по май 2017 года подозреваемый по договоренности с руководителем отдела Управления Ш. Алифхановым, главбухом А. Абдуразаковой сотрудником отдела В. Атдаевым и доставщицей пенсионных выплат А. Адуевой методом фиктивных документов о соц выплатах жителям поселке Мамедкала похитил бюджетные средства в сумме 858 тысяч рублей.