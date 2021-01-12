Получены сведения, что с января 2015 года по май 2017 года подозреваемый по договоренности с руководителем отдела Управления Ш. Алифхановым, главбухом А. Абдуразаковой сотрудником отдела В. Атдаевым и доставщицей пенсионных выплат А. Адуевой методом фиктивных документов о соц выплатах жителям поселке Мамедкала похитил бюджетные средства в сумме 858 тысяч рублей.
Экс-начальник управления соцзащиты Дербентского района подозревается в хищении более 800 тысяч рублей
- Автор Хадижат
- 12 января, 2021. Вторник 12:32
Экс-руководитель управления соцзащиты жителей в Дербентском районе Физули Муслимов заподозрен в хищении больше 800 тысяч рублей, - рассказывает РИА «Республика Дагестан».
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