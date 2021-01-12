ЗАМАНА - В Дагестане без электричества остались 49 тысяч человек

В Дагестане без электричества остались 49 тысяч человек

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12 января, 2021. Вторник 11:54
В Дагестане без электричества остались 49 тысяч человек

Жители Кизлярского, Бабаюртовского, Тарумовского и Буйнакского районов вновь остались без электричества. Виной тому неблагоприятные погодные условия, - сообщает ТАСС.

В Дагестане без электричества остались 49 тысяч человек
Происшествия

Всего электроснабжения лишены сорок девять тысяч жителей четырех названных районов. К аварийно-восстановительным работам привлечены бригады в составе 162 человек и 56 единиц техники.

 

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