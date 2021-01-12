В Дагестане без электричества остались 49 тысяч человек

Автор Хадижат

Жители Кизлярского, Бабаюртовского, Тарумовского и Буйнакского районов вновь остались без электричества. Виной тому неблагоприятные погодные условия, - сообщает ТАСС.