Всего электроснабжения лишены сорок девять тысяч жителей четырех названных районов. К аварийно-восстановительным работам привлечены бригады в составе 162 человек и 56 единиц техники.
В Дагестане без электричества остались 49 тысяч человек
- Автор Хадижат
- 12 января, 2021. Вторник 11:54
Жители Кизлярского, Бабаюртовского, Тарумовского и Буйнакского районов вновь остались без электричества. Виной тому неблагоприятные погодные условия, - сообщает ТАСС.
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