В результате инцидента водитель и его пассажир скончались на месте. 35-летний житель поселка Тарки, также находящийся в автомобиле, с разными травмами доставлен в одно из Махачкалинских лечебных учреждений. По данному факту собран материал для принятия процессуального решения.
В Дагестане в результате ДТП с участием грузового автомобиля погибли два человека
- Автор Хадижат
- 12 января, 2021. Вторник 08:06
В Махачкале шофер грузовой машины на 805-м километре автомобильной дороги «Кавказ», не совладав с управлением, врезался в железное дорожное ограждение, сообщает МВД по Республике Дагестан.
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