В Дагестане в результате ДТП с участием грузового автомобиля погибли два человека

Автор Хадижат

В Махачкале шофер грузовой машины на 805-м километре автомобильной дороги «Кавказ», не совладав с управлением, врезался в железное дорожное ограждение, сообщает МВД по Республике Дагестан.