ЗАМАНА - В одном из гостевых домов Гуниба произошел пожар

В одном из гостевых домов Гуниба произошел пожар

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11 января, 2021. Понедельник 18:45
В одном из гостевых домов Гуниба произошел пожар

В селе Гуниб Гунибского района в одном из гостевых домиков произошёл пожар, сообщает популярный дагестанский инстаграм-паблик. Согласно информации источника, жертв и пострадавших нет. 

За минувший год, согласно информации МЧС РФ по РД, на территории Дагестана было потушено 3273 пожаров, при которых была спасена жизнь 316 человек.
Кроме того, за 2020 год были построены и введены в эксплуатацию две новые пожарные части и 4 добровольческие пожарные команды с выездной техникой в разных районах республики. 

 

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взяты из открытых источников
 

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