За минувший год, согласно информации МЧС РФ по РД, на территории Дагестана было потушено 3273 пожаров, при которых была спасена жизнь 316 человек.
Кроме того, за 2020 год были построены и введены в эксплуатацию две новые пожарные части и 4 добровольческие пожарные команды с выездной техникой в разных районах республики.
В одном из гостевых домов Гуниба произошел пожар
- Автор Хадижат
- 11 января, 2021. Понедельник 18:45
В селе Гуниб Гунибского района в одном из гостевых домиков произошёл пожар, сообщает популярный дагестанский инстаграм-паблик. Согласно информации источника, жертв и пострадавших нет.
За минувший год, согласно информации МЧС РФ по РД, на территории Дагестана было потушено 3273 пожаров, при которых была спасена жизнь 316 человек.
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