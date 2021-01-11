В одном из гостевых домов Гуниба произошел пожар

За минувший год, согласно информации МЧС РФ по РД, на территории Дагестана было потушено 3273 пожаров, при которых была спасена жизнь 316 человек.

Кроме того, за 2020 год были построены и введены в эксплуатацию две новые пожарные части и 4 добровольческие пожарные команды с выездной техникой в разных районах республики.