ЗАМАНА - В Дагестане корова попала под поезд

В Дагестане корова попала под поезд

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11 января, 2021. Понедельник 14:43
В Дагестане корова попала под поезд

Поезд, который направлялся по пути Москва Дербент, сбил корову. Он получил повреждения тормозов и запоздал к месту прибытия на 10 минут. В результате происшествия, поезд, следовавший по пути Москва-Дербент задержался с прибытием на десять минут.

В Дагестане корова попала под поезд
Происшествия

Как сообщает "АИФ в Дагестане", из-за неожиданного и резкого торможения поезда, некоторые пассажиры попадали с верхних полок.
«Страшно перепугались все. Хорошо, что большая часть людей вышло в Махачкале, но дети рыдали, а пенсионеры запаниковали. Слава Богу всё обошлось лёгким испугом», ссылается издание на одного из пассажиров. Следует отметить что данное происшествие итог нарушения владельцами животных правил их выпаса, согласно которым, стадо не должно находиться рядом с железно-дорожными путями ближе чем 300 метров.

 

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