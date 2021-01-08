Уже долгое время жители одной из квартир на первом этаже шумели в ночное время суток и устраивали драки. Выяснение отношений с использованием нецензурной речи по словам соседей были обыденностью. Иногда в ход шли кулаки, а один раз дело дошло до поножовщины в состоянии алкогольного опьянения, либо под действием наркотических веществ. Жители подъезда надеялись каждый раз на то, что всё прекратится. Но этого не случилось и пришлось обратиться в полицию.
В Махачкале задержали чрезмерно шумных соседей
- Автор Хадижат
- 08 января, 2021. Пятница 18:46
8 января, ранним утром состоялось задержание по проспекту Гамидова 77 в Махачкале, - сообщает "Дагестанская правда".
Последнее от Хадижат
- В Махачкале задержали чрезмерно шумных соседей
- В Дагестане за сутки коронавирус подтвердился у 159 пациентов
- Таркинцы решили искоренить правонарушения в своем поселке
- Четвертое землетрясение с начала года зафиксировано в Дагестане
- В мечети поселка Тарки состоялась встреча актива населенного пункта с мэром Махачкалы