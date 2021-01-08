ЗАМАНА - В Махачкале задержали чрезмерно шумных соседей

В Махачкале задержали чрезмерно шумных соседей

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08 января, 2021. Пятница 18:41
В Махачкале задержали чрезмерно шумных соседей

8 января, ранним утром состоялось задержание по проспекту Гамидова 77 в Махачкале, - сообщает "Дагестанская правда".

В Махачкале задержали чрезмерно шумных соседей
Происшествия

Уже долгое время жители одной из квартир на первом этаже шумели в ночное время суток и устраивали драки. Выяснение отношений с использованием нецензурной речи по словам соседей были обыденностью. Иногда в ход шли кулаки, а один раз дело дошло до поножовщины в состоянии алкогольного опьянения, либо под действием наркотических веществ. Жители подъезда надеялись каждый раз на то, что всё прекратится. Но этого не случилось и пришлось обратиться в полицию.

 

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