ЗАМАНА - Таркинцы решили искоренить правонарушения в своем поселке

Таркинцы решили искоренить правонарушения в своем поселке

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08 января, 2021. Пятница 18:24
Таркинцы решили искоренить правонарушения в своем поселке

Тарки покинут близкие родственники лиц, от рук которых погибли двое местных жителей, сообщает «Молодежь Дагестана». На фоне произошедших событий такое решение не вызывает у них самих каких-либо возражений.

Таркинцы решили искоренить правонарушения в своем поселке
Происшествия

Местным наркоторговцам пытались своими силами противостоять активисты, одним из которых и был убитый 3 января Вали Абдурагимов. Убийство другого жителя поселка Керима Хайруллаева 6 января произошло в ходе развития этого конфликта.

В рамках схода актива в поселке Тарки также  принято решение о выселении из поселке его жителей при выявлении противоправных действий: распространение, употребление запрещенных психотропных веществ а также использование холодного или огнестрельного оружия, - сообщает сетевое издание "Мирмол".

Тем самым, глава семьи, в которой было допущено правонарушение, обязуется  покинуть место жительства, в знак признания вреда обществу и позора, нанесенного своему роду.

Жители поселка  сошлись на том, что необходимо полностью запретить ношение оружия, так как именно его наличие рано или поздно может быть использовано и приведёт к таким печальным инцидентам. Возникшие спорные ситуации как заведено в республике испокон веков будут решаться мирно в диалоге с приглашением авторитетных и общественных лидеров, аксакалов и старейшин посёлка.

 

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