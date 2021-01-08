Таркинцы решили искоренить правонарушения в своем поселке

Тарки покинут близкие родственники лиц, от рук которых погибли двое местных жителей, сообщает «Молодежь Дагестана». На фоне произошедших событий такое решение не вызывает у них самих каких-либо возражений.

Местным наркоторговцам пытались своими силами противостоять активисты, одним из которых и был убитый 3 января Вали Абдурагимов. Убийство другого жителя поселка Керима Хайруллаева 6 января произошло в ходе развития этого конфликта.

В рамках схода актива в поселке Тарки также принято решение о выселении из поселке его жителей при выявлении противоправных действий: распространение, употребление запрещенных психотропных веществ а также использование холодного или огнестрельного оружия, - сообщает сетевое издание "Мирмол".

Тем самым, глава семьи, в которой было допущено правонарушение, обязуется покинуть место жительства, в знак признания вреда обществу и позора, нанесенного своему роду.

Жители поселка сошлись на том, что необходимо полностью запретить ношение оружия, так как именно его наличие рано или поздно может быть использовано и приведёт к таким печальным инцидентам. Возникшие спорные ситуации как заведено в республике испокон веков будут решаться мирно в диалоге с приглашением авторитетных и общественных лидеров, аксакалов и старейшин посёлка.