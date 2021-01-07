ЗАМАНА - В мечети поселка Тарки состоялась встреча актива населенного пункта с мэром Махачкалы

В мечети поселка Тарки состоялась встреча актива населенного пункта с мэром Махачкалы

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07 января, 2021. Четверг 14:50
В мечети поселка Тарки состоялась встреча актива населенного пункта с мэром Махачкалы

В мечети посёлка Тарки состоялась встреча актива населённого пункта с представителями МВД Дагестана и мэром Махачкалы Салманом Дадаевым.

Представители поселкового джамаата поблагодарили руководство республики, правоохранительные органы и администрацию города за своевременную реакцию на произошедшее, - сообщает "Дагестанская правда".
Джамаат также обратился к жителям поселка с просьбой не собираться больше а постараться решить возникшую ситуацию в мирном и спокойном русле.
Напомним, минувшей ночью в результате массовой драки в поселке Тарки погиб боец MMA Керим Хайрулаев. Подробнее об этом можно прочитать тут.

По данному факту возбуждено уголовное дело, задержан 29-летний житель Махачкалы.

 

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