В мечети поселка Тарки состоялась встреча актива населенного пункта с мэром Махачкалы

Представители поселкового джамаата поблагодарили руководство республики, правоохранительные органы и администрацию города за своевременную реакцию на произошедшее, - сообщает "Дагестанская правда".

Джамаат также обратился к жителям поселка с просьбой не собираться больше а постараться решить возникшую ситуацию в мирном и спокойном русле.

Напомним, минувшей ночью в результате массовой драки в поселке Тарки погиб боец MMA Керим Хайрулаев. Подробнее об этом можно прочитать тут.

По данному факту возбуждено уголовное дело, задержан 29-летний житель Махачкалы.