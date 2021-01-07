ЗАМАНА - Два бойца MMA погибли в результате массовой драки в поселке Тарки

Два бойца MMA погибли в результате массовой драки в поселке Тарки

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07 января, 2021. Четверг 12:15
Два бойца MMA погибли в результате массовой драки в поселке Тарки

Боец смешанных единоборств Керим Хайрулаев получил смертельное ножевое ранение во время ночного происшествия в поселке Тарки. Также жертвой конфликта стал убитый боец Рамазан Амиров. Подозреваемый в убийстве по имеющимся сведениям задержан и доставлен в отделение полиции.

После конфликтной ситуации в правоохранительные органы также доставлены около десяти человек.
Произошедшее стало продолжением конфликтной ситуации, возникшей 3 января, по итогам которой был убит активный борец с распространением наркотических средств Вали Абдурагимов.
На сходе проживающие в населенном пункте (около 300 человек) обсуждали вопрос принудительного выселения из поселка местного обитателя, которого погибший называл одним из главных распространителей наркотических средств.

МВД Дагестана в своем Instagram опубликовало допрос жителя поселка Тарки Джаммалитдина Болатханова, подозреваемого в убийстве Абдурагимова. Болатханов не стал скрывать, что между ними регулярно происходили конфликты, но причину разногласий называть не стал. На данный момент известно, что в поселке Тарки спланировало встреча актива поселка для обращения к населению.

 

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