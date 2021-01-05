ЗАМАНА - На территории Дагестана за минувшую неделю произошло 28 ДТП

На территории Дагестана за минувшую неделю произошло 28 ДТП

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05 января, 2021. Вторник 16:34
На территории Дагестана за минувшую неделю произошло 28 ДТП

По имеющимся сведениям УГИБДД МВД по Республике Дагестан, с 28 декабря 2020 года по 3 января 2021 года на территории Республики Дагестан зафиксировано 28 дорожно-транспортных инцидентов.

На территории Дагестана за минувшую неделю произошло 28 ДТП
Происшествия

Жертвами происшествий стали 11 погибших человек. 36 граждан получили травмы той или ной степени, 3 из них дети.

 

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