На территории Дагестана зафиксировано третье землетрясение с начала года

Сейсмособытие было зафиксировано в понедельник, 4 января, в 11:40 на глубине 10 км. Сообщений о разрушениях и жертвах не поступало. Землетрясение под Дербентом третье с начала года сейсмособытие в Республике Дагестан, рассказывает пресс-центр местного МЧС.