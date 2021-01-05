Сейсмособытие было зафиксировано в понедельник, 4 января, в 11:40 на глубине 10 км. Сообщений о разрушениях и жертвах не поступало. Землетрясение под Дербентом третье с начала года сейсмособытие в Республике Дагестан, рассказывает пресс-центр местного МЧС.
На территории Дагестана зафиксировано третье землетрясение с начала года
- Автор Хадижат
- 05 января, 2021. Вторник 11:09
Еще одно землетрясение магнитудой 3,4 балла случилось в 5 км севернее от Дербента.
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