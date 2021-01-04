В Махачкале обнаружена оптовая "закладка" мефедрона

В Махачкале задержан двадцатитрехлетний молодой человек, при досмотре которого сотрудники правоохранительных органов обнаружили и конфисковали 32 свертка с пылеобразным веществом, несколько полимерных стаканов и три пакета, - сообщает пресс-служба МВД по Дагестану.

В результате проведенного химического анализа выяснилось что конфискованное наркотическое вещество является «мефедроном». Общий вес изъятого вещества составил 968,65 гр.

В процессе дачи показаний задержанный объяснил, что получил информацию о месте расположения оптовой закладки от своего "куратора", по поручению которого должен был забрать спрятанный на улице Ташкентская мефедрон, разделить его и продать в различных районах города.

По данномц факту открыто уголовно-процессуальное производство