ЗАМАНА - Аэропорт Махачкалы возобновил прием и отправку рейсов

Аэропорт Махачкалы возобновил прием и отправку рейсов

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04 января, 2021. Понедельник 10:29
Аэропорт Махачкалы возобновил прием и отправку рейсов

Как сообщает "Молодежь Дагестана", после того, как густой туман рассеялся, авиационные рейсы в столице республики восстановлены.

Аэропорт Махачкалы возобновил прием и отправку рейсов
Происшествия

«Сочинский рейс, которому пришлось приземлиться во Владикавказе, уже доставил пассажиров в Махачкалу. Полеты в направлении города Москва также возобновлены», сообщает "Молодежь Дагестана" со ссылкой на справочную аэропорта. По данным республиканского Гидрометеорологического центра, в ближайшие дни туманов, которые могут стать препятствием авиаперелетам, не ожидается.

 

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