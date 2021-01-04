Аэропорт Махачкалы возобновил прием и отправку рейсов

Как сообщает "Молодежь Дагестана", после того, как густой туман рассеялся, авиационные рейсы в столице республики восстановлены.

«Сочинский рейс, которому пришлось приземлиться во Владикавказе, уже доставил пассажиров в Махачкалу. Полеты в направлении города Москва также возобновлены», сообщает "Молодежь Дагестана" со ссылкой на справочную аэропорта. По данным республиканского Гидрометеорологического центра, в ближайшие дни туманов, которые могут стать препятствием авиаперелетам, не ожидается.