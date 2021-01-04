В Карабудахкентском районе Дагестана в аварии погибли 4 человека

Жертвами трагедии стали владельцы двух легковых автомобилей. 28-летний молодой человек за рулем автомобиля «Lada Priora» выехал на "встречку" и столкнулся с автомашиной ВАЗ 10-й модели, за рулем которой находится 25-летний местный житель. Оба водителя и два их пассажира скончались на месте. Среди участников ДТП, по уточнению ТАСС, детей не было.