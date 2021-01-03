В Дагестане задержали полицейского за применение оружия во время драки

Задержан работник правоохранительных органов, применивший оружие в процессе драки в Каспийске, в результате чего погиб один человек.

По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве и превышении полномочий, - сообщает ТАСС. Согласно информации правоохранительных органов, ночью 2 января в отделение отдела МВД по Каспийску поступило заявление о нападении на женщину. Один из прибывших на место служащих патрульно-постовой службы потребовал прекратить незаконные действия, но нападавший ответил агрессивной реакцией.

"Подозреваемый, переоценив исходящую от мужчины опасность, применил служебное огнестрельное орудие. От приобретенного ранения пострадавший умер на месте", - сообщили в следственном управлении. Сообщается, что выстрел произвел полицейский, прикомандированный из Ярославской области. Погибший - отец пятерых детей, отставной сотрудник МВД Ахай Магомедов.

Как сообщает ТАСС, жизни и здоровью женщины на данный момент ничего не угрожает. В отношении стрелявшего сотрудника полиции возбуждено уголовное дело. Начальник ГУ МВД России по СКФО, генерал-полковник Сергей Бачурин взял расследование данного происшествия под личный контроль.