ЗАМАНА - В Дагестане задержали полицейского за применение оружия во время драки

В Дагестане задержали полицейского за применение оружия во время драки

Автор
03 января, 2021. Воскресенье 11:57
В Дагестане задержали полицейского за применение оружия во время драки

Задержан работник правоохранительных органов, применивший оружие в процессе драки в Каспийске, в результате чего погиб один человек.

В Дагестане задержали полицейского за применение оружия во время драки
Происшествия

По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве и превышении полномочий, - сообщает ТАСС. Согласно информации правоохранительных органов, ночью 2 января в отделение отдела МВД по Каспийску поступило заявление о нападении на женщину. Один из прибывших на место служащих патрульно-постовой службы потребовал прекратить незаконные действия, но нападавший ответил агрессивной реакцией.

"Подозреваемый, переоценив исходящую от мужчины опасность, применил служебное огнестрельное орудие. От приобретенного ранения пострадавший умер на месте", - сообщили в следственном управлении. Сообщается, что выстрел произвел полицейский, прикомандированный из Ярославской области. Погибший - отец пятерых детей, отставной сотрудник МВД Ахай Магомедов.

Как сообщает ТАСС, жизни и здоровью женщины на данный момент ничего не угрожает. В отношении стрелявшего сотрудника полиции возбуждено уголовное дело. Начальник ГУ МВД России по СКФО, генерал-полковник Сергей Бачурин взял расследование данного происшествия под личный контроль.

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top