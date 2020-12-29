ЗАМАНА - В Махачкале арестован бывший начальник полиции

В Махачкале арестован бывший начальник полиции

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29 декабря, 2020. Вторник 16:35
В Махачкале арестован бывший начальник полиции

Суд выбрал ограничительную меру в виде заключения под арест в отношении экс-руководителя УУР МВД по РД и руководителя милиции УМВД Рф по Махачкале, подозреваемого в злоупотреблении должностными обязанностями, - сообщает РИА "Дагестан".

В Махачкале арестован бывший начальник полиции
Происшествия

27 декабря 2020 года на экс-руководителя махачкалинской милиции было начато уголовное расследование по п. «в» ч.3 ст.286 УК Россия (превышение должностных полномочий с с причинением тяжких последствий).

«28 декабря в Советский районный суд Махачкалы поступило обращение следователя СО УФСБ по РД об избрании в отношении подозреваемого принудительной ограничительной меры в виде заключения под арест.

По судебному вердикту подозреваемый был арестован на 10 дней до 5 января 2021 года включительно.

«Если обвинение будет предъявлено до 5 января 2021 года, ограничительную меру в виде заключения под арест считать избранной сроком на два месяца, другими словами до 26 февраля 2021 года включительно», заключили в суде.

 

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