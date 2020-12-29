Заведующая детсадом в Гунибском районе обвиняется в мошенничестве

Перед судом по обвинению в мошеннических действиях и служебном подлоге предстанет заведующая детским садом в Гунибском районе, - cообщает РИА "Дагестан".

«Заведующая детским садом занесла в табели учета рабочего времени служащих недостоверные данные про то, что младший воспитатель, практически не появляющаяся на рабочем месте с 15 октября 2018 года, будто бы отработала с октября 2018 года по январь 2019 года», сообщается в публикации.

Заинтересованная в получении денег воспитателя,подозреваемая утвердила и представила в бухгалтерию городского образования фиктивные документы, на основании которых младшему воспитателю была перечислена заработная плата за обозначенный период в размере приблизительно 42 000 рублей. Следствие достигнуло полного компенсации вреда, причиненного бюджету муниципалитета.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Мошенничество" и "Служебный подлог".