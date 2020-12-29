ЗАМАНА - Заведующая детсадом в Гунибском районе обвиняется в мошенничестве

Заведующая детсадом в Гунибском районе обвиняется в мошенничестве

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29 декабря, 2020. Вторник 15:27
Заведующая детсадом в Гунибском районе обвиняется в мошенничестве

Перед судом по обвинению в мошеннических действиях и служебном подлоге предстанет заведующая детским садом в Гунибском районе, - cообщает РИА "Дагестан".

Заведующая детсадом в Гунибском районе обвиняется в мошенничестве
Происшествия

«Заведующая детским садом занесла в табели учета рабочего времени служащих недостоверные данные про то, что младший воспитатель, практически не появляющаяся на рабочем месте с 15 октября 2018 года, будто бы отработала с октября 2018 года по январь 2019 года», сообщается в публикации.

Заинтересованная в получении денег воспитателя,подозреваемая утвердила и представила в бухгалтерию городского образования фиктивные документы, на основании которых младшему воспитателю была перечислена заработная плата за обозначенный период в размере приблизительно 42 000 рублей. Следствие достигнуло полного компенсации вреда, причиненного бюджету муниципалитета.
Возбуждено уголовное дело по статьям "Мошенничество" и "Служебный подлог".

 

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