ЗАМАНА - В 2021 году запланировано провести капремонт в 55 многоэтажных домах столицы Дагестана

В 2021 году запланировано провести капремонт в 55 многоэтажных домах столицы Дагестана

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28 декабря, 2020. Понедельник 09:53
В 2021 году запланировано провести капремонт в 55 многоэтажных домах столицы Дагестана

Работа оценивается на сумму 379 миллионов рублей, из них 84 млн –средства республиканского казны на установку новых лифтов, - сообщает РИА "Дагестан".

В 2021 году запланировано провести капремонт в 55 многоэтажных домах столицы Дагестана
Происшествия

В согласовании с утвержденным короткосрочным планом в Махачкале в 2021 году запланировано проведение капремонта в 22 многоэтажных домах. Администрацией Махачкалы подготовлен проект в рамках которого вероятно добавить к списку ремонтируемых еще 33 дома.

 

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