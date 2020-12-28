В 2021 году запланировано провести капремонт в 55 многоэтажных домах столицы Дагестана

Автор Хадижат

Работа оценивается на сумму 379 миллионов рублей, из них 84 млн –средства республиканского казны на установку новых лифтов, - сообщает РИА "Дагестан".