Шесть тысяч домов остались без воды в Избербаше

Сотрудники «Говодоканала» восстанавливают водоснабжение в Избербаш, прервавшееся в результате аварии на водопроводе, сообщает РИА "Дагестан". Авария случилась на центральном водопроводе диаметром 630 мм в 5 километрах от Избербаша в районе села Уллубий-аул. Без воды остались 52 тыс. 147 человек.

Стоит отметить, что город всецело обеспечен термальной водой. двадцать девятиэтажных домов, которые оторваны от водоснабжения, имеют свои резервуары.Частный сектор обслуживается колодцами. На месте происшествия работают две бригады профессионалов.