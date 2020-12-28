На фото с места катастрофы можно увидеть, что на машину свалились части бетона и тяжелого метала. От передней части автомобиля осталась лишь груда метала. Пострадавшие получили ранения, несопоставимые с жизнью. На месте работают представители служб экстренного реагирования, обстоятельства обвал выясняются.
При обрушении моста в Дагестане погибли два человека
- Автор Хадижат
- 28 декабря, 2020. Понедельник 01:10
В Дагестане между дагестанским Ботаюрт и Куруш разрушился мост. Жертвами происшедшего стали два человека.