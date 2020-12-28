ЗАМАНА - При обрушении моста в Дагестане погибли два человека

При обрушении моста в Дагестане погибли два человека

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28 декабря, 2020. Понедельник 01:10
При обрушении моста в Дагестане погибли два человека

В Дагестане между дагестанским Ботаюрт и Куруш разрушился мост. Жертвами происшедшего стали два человека.

При обрушении моста в Дагестане погибли два человека
Происшествия

На фото с места катастрофы можно увидеть, что на машину свалились части бетона и тяжелого метала. От передней части автомобиля осталась лишь груда метала. Пострадавшие получили ранения, несопоставимые с жизнью. На месте работают представители служб экстренного реагирования, обстоятельства обвал выясняются.

 

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взяты из открытых источников
 

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