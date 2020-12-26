ЗАМАНА - Житель Акушинского района ранил ножом гостя во время застолья

Житель Акушинского района ранил ножом гостя во время застолья

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26 декабря, 2020. Суббота 13:54
Житель Акушинского района ранил ножом гостя во время застолья

Представителями правоохранительных органов задержан житель Акушинского района, который подозревается в причинении тяжкого ущерба здоровью собственному знакомому, заявили в пресс-центре республиканского МВД.

Житель Акушинского района ранил ножом гостя во время застолья
Происшествия

Происшествие случилось 24 декабря 2020 года приблизительно в 23:00 в поселке Узнимахи Акушинского района. В процессе скандала, появившегося после употребления алкогольных напитков, местный житель нанес проникающее ножевое ранение в область брюшной полости 44-летнему мужчине. Пострадавший помещен в центральную больницу Акушинского района.

"Мужчина задержан и доставлен в отделение полиции. В содеянном сознался. В отношении задержанного открыто уголовно-процессуальное производство по статье 111 УК Россия (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)", - сообщили в министерстве.

 

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