По имеющимся сведениям, информация, порочащая честь и достоинство доктора Курахской ЦРБ, была распространена с 20 августа по 2 ноября. Напомним, за распространение заранее недостоверных данных, порочащих честь и достоинство другого лица либо подрывающих его репутацию подразумевается уголовное наказание по статье 128 (Клевета). Мужчина, распространивший ложную информацию может стать фигурантом уголовного дела.
Жителя Курахского района могут привлечь к уголовной ответственности за клевету в Telegram
- Автор Хадижат
- 25 декабря, 2020. Пятница 12:37
Сотрудники правоохранительных органов в процессе оперативно-предупредительных мероприятий выявили жителя Курахского района, распространяющего в месенджере Телеграм недостоверные данные о главном враче Курахской центральной районной больницы, - сообщает "АИФ в Дагестане".
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