Жителя Курахского района могут привлечь к уголовной ответственности за клевету в Telegram

Автор Хадижат

Сотрудники правоохранительных органов в процессе оперативно-предупредительных мероприятий выявили жителя Курахского района, распространяющего в месенджере Телеграм недостоверные данные о главном враче Курахской центральной районной больницы, - сообщает "АИФ в Дагестане".