ЗАМАНА - Житель Дагестана задержан за незаконное хранение огнемета

Житель Дагестана задержан за незаконное хранение огнемета

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25 декабря, 2020. Пятница 10:17
Житель Дагестана задержан за незаконное хранение огнемета

Сотрудники ГУ МВД и Росгвардии по Дагестану задержали жителя республики за незаконное хранение оружия.

Житель Дагестана задержан за незаконное хранение огнемета
Происшествия

«В ходе проведения обыска в доме мужчины правоохранительных органов нашли и изъяли реактивный пехотный огнемет “Шмель”, и 145 патронов калибра 7,62 мм», отмечает РИА «Дагестан».
Как установили эксперты, орудие является боевым и годно к использованию по назначению.
В отношении задержанного открыто уголовно-процессуальное производство.

 

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