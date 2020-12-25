Женщина в Дагестане стала фигуранткой уголовного дела после угроз в адрес судьи

Согласно информации правоохранительных органов, в августе 2020 года рассерженная решением Каспийского городского суда жительница республики направила на электронную почту суда письмо с угрозами нанести ущерб здоровью а также оскорбительными высказываниями в отношении судьи.

По первой статье подозреваемой грозит штраф до 300 тысяч рублей, либо или лишение свободы на срок до 3-х лет. По 2-й статье штраф до 200 тысяч рублей либо арест до 6 месяцев.