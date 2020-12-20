ЗАМАНА - В Дагестане будут судить обвиняемого в хищении более 16 млн рублей жителя Воронежской области

В Дагестане будут судить обвиняемого в хищении более 16 млн рублей жителя Воронежской области

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20 декабря, 2020. Воскресенье 11:53
В Дагестане будут судить обвиняемого в хищении более 16 млн рублей жителя Воронежской области

По версии следствия, злоумышленник разместив в интернете объявление о продаже зерна по заниженной цене быстро нашел покупателей. Но получив предоплату в размере более 1,4 миллионов рублей, перестал выходить на связь, сообщает РИА «Дагестан».
Когда житель Карабудахкентского района понял, что произошло, делом занялась полиция.
Выяснив, что мошенник проживает на территории Воронежской области, группа оперативников выехала на место и задержала преступника. В ходе обыска были обнаружены множество банковских карт и сотовых телефонов. Следствию удалось выявить и другие случаи преступных эпизодов обвиняемого, установленные на территории различных субъектов России.
Общий ущерб, причиненный мошенником гражданам РФ составляет более 16 миллионов рублей.

В Дагестане будут судить обвиняемого в хищении более 16 млн рублей жителя Воронежской области
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