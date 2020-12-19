ЗАМАНА - В Дагестане горный утес обрушился на дорогу

В Дагестане горный утес обрушился на дорогу

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19 декабря, 2020. Суббота 19:08
В Дагестане горный утес обрушился на дорогу

Очевидцы сняли момент разрушения скалы на видео. По данным управления МЧС по Дагестану, обвал произошел результатом плановых работ на автодороге, соединяющей села в Цунтинском районе, - сообщают РИА «Новости».

Пострадавших в результате произошедшего нет. Жизнеобеспечение населения не нарушено. В данный момент, дорога расчищена.

 

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