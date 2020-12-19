ЗАМАНА - В Агульском районе автомобиль сорвался в обрыв

В Агульском районе автомобиль сорвался в обрыв

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19 декабря, 2020. Суббота 11:10
В Агульском районе автомобиль сорвался в обрыв

В Aгульском рaйонe aвтoмoбиль Toyota, за рyлeм кoтoрого нaхoдился 30-летний мeстный житeль, сорвался в трeхмeтровый oбрыв.

В Агульском районе автомобиль сорвался в обрыв
Происшествия

Водитель не справился с управлением, и в результате дорожно-транспортного происшествия он и четыре пассажира его автомобиля были доставлены в центральную больницу Агульского района, с травмами различной степени тяжести. На месте происшествия работает следственная группа, сообщает РИА "Дагестан".

 

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