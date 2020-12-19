В Агульском районе автомобиль сорвался в обрыв

Водитель не справился с управлением, и в результате дорожно-транспортного происшествия он и четыре пассажира его автомобиля были доставлены в центральную больницу Агульского района, с травмами различной степени тяжести. На месте происшествия работает следственная группа, сообщает РИА "Дагестан".