Дагестанец получил 200 часов работ за самовольное подключение к газопроводу

В Левашинском района местный житель признан виновным в самовольном подключении к газопроводу.

Уточним, что годом ранее житель Левашинского района уже был привлечён к административной ответственности по данной статье, но умышленно нарушил закон еще раз. Суд назначил осужденному наказание в виде 200 часов обязательных работ.