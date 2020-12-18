Уточним, что годом ранее житель Левашинского района уже был привлечён к административной ответственности по данной статье, но умышленно нарушил закон еще раз. Суд назначил осужденному наказание в виде 200 часов обязательных работ.
Дагестанец получил 200 часов работ за самовольное подключение к газопроводу
- Автор Хадижат
- 18 декабря, 2020. Пятница 16:41
В Левашинском района местный житель признан виновным в самовольном подключении к газопроводу.
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