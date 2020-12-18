ЗАМАНА - Дагестанец получил 200 часов работ за самовольное подключение к газопроводу

Дагестанец получил 200 часов работ за самовольное подключение к газопроводу

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18 декабря, 2020. Пятница 16:41
Дагестанец получил 200 часов работ за самовольное подключение к газопроводу

В Левашинском района местный житель признан виновным в самовольном подключении к газопроводу.

Дагестанец получил 200 часов работ за самовольное подключение к газопроводу
Происшествия

Уточним, что годом ранее житель Левашинского района уже был привлечён к административной ответственности по данной статье, но умышленно нарушил закон еще раз. Суд назначил осужденному наказание в виде 200 часов обязательных работ.

 

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