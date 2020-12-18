В Дагестане двое детей отравились угарным газом

По данным агентства, маленькие жители села Халимбекаул попали в больницу в тяжелом состоянии. Причиной утечки газа послужила неправильная эксплуатация дымохода газового котла. Оказалось, что токсичное вещество поступало в жилое помещение в течение длительного времени. По данному факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.