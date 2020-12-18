ЗАМАНА - В Дагестане двое детей отравились угарным газом

В Дагестане двое детей отравились угарным газом

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18 декабря, 2020. Пятница 16:30
В Дагестане двое детей отравились угарным газом

Двухлетняя девочка и ее двухмесячный младший брат отравились угарным газом в Буйнакском районе республики, -  сообщает РИА "Дагестан".

В Дагестане двое детей отравились угарным газом
Происшествия

По данным агентства, маленькие жители села Халимбекаул попали в больницу в тяжелом состоянии. Причиной утечки газа послужила неправильная эксплуатация дымохода газового котла. Оказалось, что токсичное вещество поступало в жилое помещение в течение длительного времени. По данному факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

 

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