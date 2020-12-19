ЗАМАНА - Дагестанца приговорили в Москве к семи годам колонии за финансирование терроризма

Дагестанца приговорили в Москве к семи годам колонии за финансирование терроризма

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19 декабря, 2020. Суббота 01:13
Дагестанца приговорили в Москве к семи годам колонии за финансирование терроризма

Западный окружной военный суд приговорил жителя Дагестана Динислама Шамаева к семи годам лишения свободы и штрафу в 300 тысяч рублей по делу о финансировании терроризма, - сообщает РИА «Дагестан» со ссылкой пресс-службу Следственного комитета (СК) РФ.

Дагестанца приговорили в Москве к семи годам колонии за финансирование терроризма
Происшествия

Судом установлено, что Динислам Шамаев по просьбе четырех жителей Дагестана, связанных с боевиками, перевел более 305 тыс. руб. и 3,3 тыс. долларов на нужды «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная в России).  Деньги были перечислены на банковские счета граждан других стран через систему денежных переводов.
В СК добавили, что в отношении четырех сообщников Шамаева также возбуждены уголовные дела.

 

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